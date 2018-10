Rapport: Kinas dagsordener i Grønland er ikke skjulte

Walter Turnowsky Mandag, 29. oktober 2018 - 06:22

Hvad er det kineserne i virkeligheden vil i Grønland? Det spørgsmål bliver ofte mere eller mindre udtalt stillet, når kinesiske virksomheder viser interesse i mineprojekter, Grønnedal, lufthavne eller ønsker at etablere forskningsprojekter.

Og spørgsmålet bliver stillet stadig mere højlydt efter at man fra kinesisk side officielt har meldt ud, at man har interesser i Arktis og ønsker at etablere en 'polar silkevej'. Men faktisk er der ikke så mange skjulte dagsordener, konkluderer en ny rapport fra Dansk Institut for Internationale Studier.

- Faktisk er Kinas hensigter i Arktis alt andet end skjulte, står der i rapporten, som er udarbejdet af seniorforsker ved DIIS, Yang Jiang.

Firmaer holder sig gode venner med regeringen

Yang Jiang forklarer, at kinesiske virksomheder, hvad enten de er statsejede eller private, altid vil forsøge at holde sig gode venner med regeringen ved at handle i overensstemmelse med dens officielle politik.

- Det sker, fordi det er svært at overleve på de indenlandske kinesiske sektorer vedrørende minedrift, byggeri og skibsfart uden et godt forhold til regeringen. Og når kinesiske virksomheder investerer i udlandet, så håber de på at opnå finansiering fra den kinesiske statsbank, står der i rapporten.

Yang Jiang illustrerer dette ved hjælp af det private firma General Nice, der har investeret i jernmineprojektet i Isua - samt forsøgte at købe Grønnedal. Selvom jernmineprojektet ligger stille, så har General Nice alligevel haft glæde af at få et godt forhold til regeringen. Blandt andet har to lokale statsejede virksomheder øget deres andel i General Nice.

Flugter med Kinas arktiske politik

I januar meldte Kina officielt sin arktiske politik ud i et engelsksproget dokument, et white paper - det vil sige et dokument rettet mod omverdenen. Og hvis man analyserer de kinesiske virksomheders ageren i Grønland, så flugter det ganske godt med den udmeldte politik, lyder vurderingen.

- De kinesiske virksomheders interesse i ressourcerne i den grønlandske undergrund og i infrastrukturen, er i overensstemmelse regeringens politik, som den er beskrevet i dette white paper. Og virksomheder vil fremover få endnu mere diplomatisk og økonomisk støtte fra den kinesiske regering takket være den arktiske politik.

I sin arktiske politik definerer Kina sig som en 'nær-arktisk' stat med legitime interesser indenfor skibsfart, fiskeri, overflyvning, navigation og forskning i området.