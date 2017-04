Rapport: Sats på skalrejer og drop landingspligt

Grønland risikerer at gå glip af et trecifret millionbeløb om året, hvis Naalakkersuisut bliver ved med at satse på indenskærs fiskeri, landingspligt og lokal forarbejdning.

Sådan lyder den politisk ukorrekte konklusion i en grundig analyse af værdikæderne for grønlandske fiskeprodukter, som er kommet AG i hænde. Analysen er bestilt af Grønlands Statistik, og blev færdig i december sidste år, men har hidtil været holdt tilbage.

Her viser udregninger at en omstilling af rejefiskeriet, hvor de indenskærs kvoter kan sælges til havgående skibe der først og fremmest producerer skalrejer, ville koste op til 430 arbejdspladser, men til gengæld skabe en merindtægt på næsten en million kroner per fritstillet.

- Jo flere der arbejder i fiskeriet, desto færre fisk vil der være i fremtiden, og jo mindre effektive er fiskerne. Fiskerisektoren er en dyr sektor at tage beskæftigelseshensyn i, skriver forfatterne anført af Max Nielsen, professor på Københavns Universitet.

