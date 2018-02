Rapport: Naturalieøkonomi gavner de rige

Når man skal bedømme den økonomiske ulighed, så bør man regne familiernes egen fangst med. Naturalieøkonomien spiller nemlig en rolle for flertallet af familierne i landet.

Det er imidlertid langt fra sikkert, at uligheden bliver mindre, hvis man tager højde for fangsten, fastslår en ny rapport om fattigdom.

- Tidligere har det været skønnet, at naturalieøkonomien har en stabiliserende effekt på uligheden og særligt i forholdet mellem by og bygd. Dog er det væsentligt at fremhæve, at Skatte- og Velfærdskommissionen i deres baggrundsrapport skriver, at det ikke altid er de laveste indkomster, der har størst fordel af naturalieøkonomien, hedder det i rapporten, der er udarbejdet af Departementet for Sociale Anliggender.

- En betydelig del af gevinsten ved naturaliaøkonomi vurderes at tilhøre borgere i byer med relativt høje indkomster, hvorved den uformelle økonomi bidrager til at øge indkomsterne blandt den rigeste del af befolkningen.

Overlever på fangsten

For en del af de fattigste i bygderne har fangsten dog en overordentlig stor betydning. Det er nemlig i meget høj grad det, som de lever af.

- I en absolut forståelse af fattigdom spiller naturalieøkonomien imidlertid en vigtigere rolle for lavtlønsfamilierne, da den formentlig er årsagen til, at mange familier særligt i bygderne i Nordgrønland kan klare sig trods meget beskedne pengeindkomster, hedder det i rapporten.

Har råd til udstyr

Men når det gælder værdi, så er dem med gode indtægter, der også har de bedste muligheder for at skaffe sig en stor fangst.

- Borgere med høje disponible indkomster har således bedre forudsætninger for at investere i fangstudstyr som eksempelvis motorbåde, snescootere, moderne rifler osv. og kan på den måde ofte drage større fordel af naturalieøkonomien.

Det har hidtil ikke være muligt at beregne, præcist hvordan naturalieøkonomien påvirker uligheden i landet. Men i en tidigere undersøgelse bliver det fastslået, at fangsten udgør mindst havldelen af økonomien for 36 procent af befolkningen. Kun for en fjerdedel spiller fangsten slet ingen rolle for økonomien.