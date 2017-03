Rapport: Grønland skal inddrages mere i Arktis-strategi

Center for Militære Studier på Københavns Universitet har netop udgivet en stor analyse, der kommer med en lang række anbefalinger til, hvordan dansk Arktis-diplomati i Washington D.C. kan styrkes.

Utvetydige anbefalinger

Forskernes anbefalinger er utvetydige. Grønlands stemme skal inddrages langt mere i udformningen af den Arktis-strategi, der skal sikre største mulig indflydelse over for stormagten USA.

Rapporten er baseret på interviews med 35 politikere, embedsmænd og eksperter fra Danmark, Grønland og USA, samt to andre arktiske nationer.

- Formålet med rapporten har været at analysere, hvilke påvirkningsmuligheder Arktis og Grønland giver Danmark i forhold til USA, samt at komme med anbefalinger om hvordan dansk Arktisdiplomati i Washington D.C. kan styrkes, skriver de to forfattere lektor, ph.d. Anders Henriksen, Centre for International Law and Justice, Københavns Universitet og adjunkt, ph.d. Jon Rahbek-Clemmensen, Center for War Studies, Syddansk Universitet

Konstruktiv rolle

- Den amerikanske interesse i Grønland giver Danmark en række fordele og muligheder i det transatlantiske forhold, hvor Danmark på en række områder kan spille en konstruktiv rolle og herved øge muligheden for at få indflydelse i USA. Danmark bør generelt satse mere på Arktis, og kan med fordel lade sig inspirere af den norske tilgang i Washington, skriver de to forskere.

- Men den aktuelle fokusering på at levere hårdtslående militære bidrag til USA’s militære operationer i først og fremmest Mellemøsten skygger for det potentiale, som Grønland rummer, ligesom den gensidige mistillid, der præger relationen mellem Nuuk og København, bidrager til at skabe en defensiv dansk dagsorden, fastslåes det i rapporten.

Anbefalinger

Anders Henriksen og Jon Rahbek-Clemmensen leverer en lang række anbefalinger, som de mener er nødvendige for at indflydelsen over for USA styrkes.

Dansk Arktisdiplomati

Danmarks fokus på Arktis bør øges, og området bør tilføres flere ressourcer.

Danmark bør, med inspiration fra Norge, i højere grad aktivt forsøge at sætte Arktis på dagsordenen i USA, især i forhold til Kongressen og amerikanske tænketanke. Danmark kan med fordel gøre mere for at bringe danske politikere, embedsmænd og eksperter med speciale i Arktis til relevante arrangementer i Washington D.C., hvor personer fra den amerikanske administration, Kongressen og tænketanke deltager.

Danmark bør arrangere en årlig tur til Grønland for relevante amerikanske politikere, embedsmænd, journalister og eksperter efter norsk model.

Rigsfællesskabets processer

Danmark og Grønland bør begge have som mål, at den strategiske kultur i Nuuk styrkes.

Der bør oprettes en koordinerende funktion – f.eks. en minister for Arktis eller Rigsfællesskabet – der kan sikre, at Grønland bliver inddraget, og at der bliver udtænkt nye måder, hvorpå Grønland kan blive involveret i de relevante processer.

Grønlandske myndigheder og særligt politikere fra det grønlandske Landsting bør inddrages mere systematisk. Folketingets udvalg, særligt de udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvalg, bør i højere grad invitere og høre grønlandske politikere.

Danmark og Grønland bør gøre op med det tabu, der omgiver ”Grønlandskortet”. Konkret bør Rigsfællesskabets Arktisstrategi opdateres, så rigsdelenes interesser og beslutningsprocesserne internt i Rigsfællesskabet inddrages. Grønland og Færøerne bør inddrages aktivt i strategiprocessen.

Læs hele rapporten: Grønlandskortet