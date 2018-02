Rapport: Grønland eneste land med faldende befolkningstal i Norden

En ny rapport fra Nordisk Ministerråd, State of the Nordic Region, analyserer nøgletal fra de nordiske lande og sammenligner dem på tværs af grænser og regioner. I Grønland er det især det faldende befolkningstal, der skiller sig ud. Men landet ligger også ret lavt placeret når man ser på uddannelsesniveau og beskæftigelsesgrad.

Til gengæld er Grønland det eneste land i Norden, hvor arbejdsstyrken relativt set ikke er faldet over de sidste ti år, men hvor der tværtimod har været en svag stigning i den andel af befolkningen, der er mellem 15 og 65 år.

- State of the Nordic Region belyser mange udfordringer og de problemer, der kan kobles til et lavt uddannelsesniveau diskuteres allerede flittigt i Grønland. Når det er sagt, så må vi ikke glemme, at der findes muligheder for større samarbejde indenfor Norden og en række stærke netværk, som har stor interesse for den arktiske region og blik for den rige kultur, som Grønland kan byde på, udtaler Mats Bjerde, direktør for NAPA, Nordens Institut i Grønland.

Status på Norden

Ser man de overordnede konklusioner i State of the Nordic Region kan man glæde sig over, at såvel økonomien som arbejdsmarkedet i Norden har det bedre end EU gennemsnittet. I den relation er landene i den nordiske region også relativt set gode til at tiltrække udenlandske investeringer – faktisk går 7% af den samlede såkaldte Foreign Direct Investment i Europa til de nordiske lande, selvom de kun udgør 4% af befolkningen.

