Randi: Jeg har nået mine mål

Sorlannguaq Petersen Tirsdag, 29. maj 2018 - 15:12

Tirsdag morgen oplyste Demokraterne, at Randi Vestergaard Evaldsen ikke vil genopstille som formand for partiet.

Partiet holder landsmøde den 16. juni i Ilulissat. Men det er en beslutning, som hun har overvejet i længere tid.

- Jeg har tænkt og talt med mine partifæller om det i mere end et halvt år, fortæller Randi Vestergaard Evaldsen til Sermitsiaq.AG.

Den afgående formand for Demokraterne mener, at hun har nået de mål og løfter, siden hun opstillede til formandsposten i 2016.

- Jeg har taget et stort ansvar, da jeg stillede op som formand. Dengang mente jeg, at det var på tide at ordne organisationen i partiet. Vi skulle ruste op til fremtiden og sikre en stærk grundlag for partiet. Og det er lykkedes, understreger Randi Vestergaard Evaldsen.

Drøftet i lang tid

Siden Niels Thomsen fortalte, at han ville gøre comeback i politik, har de to drøftet formandsskiftet, oplyser hun.

- I forbindelse med partiets udvikling mener jeg, at det er på tide at have et markant, kompetent og ambitiøs formand. Og Niels Thomsen er den rette til at lede videreudviklingen af partiet, siger Randi Vestergaard Evaldsen, der mener, at hun overdrager et velfungerende parti.

- Jeg skal være med i arbejdet med de nye målsætninger, lyder det fra hende.