Randi: Hvorfor live-dækker KNR fra IA's landsmøde?

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 28. november 2018 - 08:29

Demokraternes Randi Vestergaard Evaldsen spørger, om det er ny stil fra KNR, når redaktionen har besluttet at tv-dække IA’s landsmøde.

- I juni holdt vi fra Demokraterne landsmøde i Ilulissat, hvor vi blandt andet valgte ny formand. Vores landsmøde blev ikke live-transmitteret i KNR. Og det er der i øvrigt heller ikke andre af vores landsmøder, der er blevet, oplyser Demokraternes tidligere formand, der samtidig understreger, at partiet respekterer KNR’s redaktionelle frihed til ”at sende lige præcis, hvad de ønsker”.

Krav om uvildighed

- Men vi er samtidig nødt til at pointere, at KNR skal være uvildig i sin dækning, understreger Randi Vestergaard Evaldsen, der imidlertid er glad, hvis IA-dækningen er udtryk for en opprioritering af det politiske stofområde, herunder dækning af landsmøder.

KNR-direktør Hans Henrik Simonsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at beslutningen om at dække IA-landsmødet skyldes, at der er tale om et ekstraordinært landsmøde.

- Vi live-transmitterer kun den del, der handler om formandsvalget, forklarer Hans Henrik Simonsen.

Han oplyser, at KNR valgte at gøre det samme sidste år, da Siumut havde kampvalg om formandsposten. Det var i juni 2017, hvor Vittus Qujaukitsoq udfordrede Kim Kielsens formandsstol.

Vil gerne dække alle landsmøder

- Vi har et ønske om at kunne dække de politiske partiers landsmøder. Beslutningen er imidlertid ikke taget endnu. Dog vil vi stille det krav, at samtlige partier skal være parat til at lade os komme, hvis det skal give mening, oplyser KNR-direktøren, der samtidig peger på, at public service stationen også skal have lavet en økonomisk analyse, da det kan blive et dyrt tiltag.