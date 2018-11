Randi: Departementschef handler angiveligt uden mandat

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 05. november 2018 - 14:50

Demokraterne, der har sikret den nuværende koalition det nødvendige flertalsgrundlag for at agere, mener, at departementschef Jørn Skov Nielsen agerer uden det nødvendige politiske mandat.

Erhvervsfremstød i Kina

Til DRs netavis oplyser Jørn Skov Nielsen, at man under det kinesiske erhvervsfremstød i Beijing i sidste uge har holdt møder med to selskaber og ”fortalt dem om grønlandske udbudsrunder og oliepotentiale”.

DR skriver også, at ”ifølge departementschef Jørn Skov Nielsen vil Grønland sandsynligvis udbyde flere onshore-licenser i 2021” – ”licenser som China National Petroleum Corp og China National Offshore Oil Corp er interesserede i”.

Demokraterne har stillet nogle kritiske paragraf 37 spørgsmål til Naalakkersuisut, hvor man efterlyser og ønsker indsigt i det mandat, som Naalakkersuisoq for Erhverv åbenbart har ageret under i Kina.

Flertal imod oliebevilling

I forbindelse med finansloven for 2019 forhandler Inatsisartut om et forslag om at bevilge 48 millioner kroner til onshore-eftersforskning. I dette spørgsmål har Demokraterne sammen med et flertal i Inatsisartut meldt ud, at man var imod bevillingen.

- Vi siger nej tak til at afsætte et så eksorbitant beløb til olieefterforskning, da vores historiske erfaringer på olieområdet hidtil ikke har været gode. Vi savner et bedre grundlag, inden vi fortsætter ad den vej. Og den dokumentation har vi stadigvæk til gode, skriver Randi Vestergaard Evaldsen i sin begrundelse for at stille de kritiske spørgsmål og påpeger desuden, at Inatsisartut endnu ikke har fået forelagt en råstofstrategi, der skal afløse den nuværende, som udløber ved årets udgang.

Samlet set

- Samlet set er det derfor overraskende, at en embedsmand fra Selvstyret holder møder og forhandler med kinesiske olieselskaber, uden at embedsmanden angiveligt har et politisk mandat til at forestå disse forhandlinger, fastslår den tidligere formand for Demokraterne.