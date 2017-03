Randi V. Evaldsen: Siumut er delt i to

- Vi har hele tiden sagt, at Siumut er splittet i to, og det, der sker nu mel­lem Kim Kielsen og Siumuts kommunal­ bestyrelsesmedlemmer i Kommuneqarfik Sermersooq bekræfter det bare.

Sådan siger formand for Demokraterne, Randi Vestergaard Evaldsen til Sermitsiaq.

To fløje i Siumut

- Jeg kan ikke sige så meget om det, og heller ikke blande mig i det, det må de selv om. Men jeg skal ikke lægge skjul på, at det er meget tydeligt for os, der er udenfor, at de internt i Siumut er delt i to fløje, siger hun.

Det var ellers en samlet kommunalbesty­relse i Kommuneqarfik Sermersooq med borgmester Asii Chemnitz Narup (IA) i spidsen, der præsenterede strategiplanerne for hovedstaden til pressen den 7. februar.

Planerne er, at der skal bygges 1600 nye boliger i den nye bydel Siorarsiorfik, samt daginstitutioner, skoler, en tunnel, arktisk stadion og erhvervsejendomme til en pris mellem fire og fem milliarder kroner.

Ifølge planerne skal bydelen huse 5.000 menne­ sker og boligerne skal stå klar om otte år.

Bliver ikke nævnt

I Siumuts valgoplæg for Kommuneqarfik Sermersooq bliver Siorarsiorfik­projektet dog ikke nævnt med et eneste ord. Formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen (S) kritise­rer projektet, og mener, at der er lagt flere kræfter i præsen­tationsmaterialer og grafisk design end i forundersøgelser, planlægning og afklaring af finansieringen af hele projektet.

Randi Vestergaard Evaldsen siger, at det kan godt være, at alt ikke kan blive realiseret.

- Men det er vigtigt, at kommuner­ ne har planer, også nogle, som er lidt svære at opnå. Det er vigtigt med drømme og planer, ikke kun for denne og næste valgperiode, men endnu længere ude i fremtiden. Derfor støtter jeg også op om hovedstads strategien. Kim Kielsens kritik af planerne er heller ikke konstruktive. At han ikke går ud og støtter sine medlemmer i kommu­nalbestyrelserne, må være hans eget ansvar som formand, siger hun blandt andet til Sermitsiaq.

