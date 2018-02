Randi spørger mest

Embedsfolk har sidste år – anslået – samlet brugt 3.600 arbejdstimer; eller 450 hele arbejdsdage på at besvare spørgsmål fra videbegær­ lige medlemmer af Inatsisartut.

Det skriver AG.

De såkaldte §­37­spørgsmål er en integreret del af det parlamen­tariske arbejde; det er de folke­valgtes mulighed for at få indsigt i en sag eller kaste et kritisk øje på Naalakkersuisuts forvaltning af et område.

Det er meget forskelligt, hvor iv­rige politikerne er efter at udfritte Naalakkersuisut. Særligt én over­ går dog alle andre, nemlig Demo­kraternes formand, Randi Vester­gaard Evaldsen.

I 2017 var hun ophavskvinde til 40 spørgsmål. Det er dobbelt så mange, som de næste politikere på listen.

- Hvilket spørgsmål betragter du selv om dit mest interessante i 2017?

- Det er nok spørgsmål nummer 55, hvor jeg beder Naalakkersuisut om at redegøre for, hvilke refor­mer man vil fremlægge for Inatsi­sartut, svarer Randi Vestergaard Evaldsen.

Særligt meget fik hun dog ikke ud af netop dét spørgsmål. For­ mand for Naalakkersuisut, Kim Kielsen (Siumut), replicerede, at »besvarelse af et §­37­-spørgsmål ikke er det rette sted til at redegø­re for Naalakkersuisuts politik og kommende reforminitiativer.«

