Randi: Olsvig er en champagnesocialist

Til KNR oplyste IA’s leder Sara Olsvig at det skyldes forskellige holdninger internt i Naalakkersuisut, at flere love er blevet hastet igennem Inatsisartut.

Dyb indånding

”Jeg opfordrer vores samarbejdspartnere og Naalakkersuisut generelt til at vi tager en dyb indånding og i det videre arbejde sikrer, at vi har tid og ro omkring de store beslutninger, der skal tages, sagde Sara Olsvig til KNR torsdag.

Det svar har fået Demokraternes formand til at fare i blækhuset med en alvorlig kritik.

- Hvorfor skal demokratiet og Inatsisartut bøde for Naalakkersuisuts uenigheder? Det er et særdeles relevant spørgsmål efter, at det er kommet frem, at de demokratiske processer må vige for interne uenigheder i Naalakkersuisut, det er uacceptabelt og yderst kritisabelt, skriver Randi Vestergaard Evaldsen i en pressemeddelelse.

Vigtige love hastebehandlet

Demokraterne er utilfredse med, at de under efterårssamlingen fik lovmateriale alt for sent. Det gjaldt fiskeriloven og finansieringen af lufthavnsprojekterne.

- Det bliver dog helt galt, når man så samtidig skal høre på, at Sara Olsvig samtidig siger, at det er vigtigt, at politikerne er omhyggelige, når der skal træffes vigtige beslutninger. Hun siger også, at det især er vigtigt, at vi er grundige og tager os tid til at komme godt rundt om konsekvenserne, når vi har med store projekter at gøre. Det gælder åbenbart kun når det er til fordel for hende selv, pointerer Randi Vestergaard Evaldsen.

Champagnesocialist

- Det giver jo absolut ingen mening, og er vel mest af alt et lidt kikset forsøg på at mene alting på en gang. Sara Olsvig springer med denne udmelding for alvor ud som en champagnesocialist. Hun gør ganske enkelt det stik modsatte af, hvad hun egentlig burde kæmpe for, fastslår Demokraternes formand.