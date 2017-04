Randi: Michael var ikke længere en del af gruppen

Michael Rosing har fået frataget sine ordførerskaber og udvalgsposter i Inatsisartut. Det sker efter alvorlige interne problemer i Demokraternes gruppe i Inatsisartut.

- Vi har i gruppen oplevet store problemer i samarbejdet med Michael Rosing. Reelt har Michael ikke længere fungeret som en del af gruppen, siger en fåmælt partiformand, Randi Vestergaard Evaldsen til Sermitsiaq.AG.

Problemerne har tilsyneladende stået på i længere tid uden at det er lykkedes at finde en løsning. Randi Vestergaard Evaldsen ønsker dog ikke at uddybe, hvilken karakter problemerne har haft.

LÆS: Intern splid hos Demokraterne

Sagen har været drøftet i både gruppen og i hovedbestyrelsen, og det er på den baggrund, at Michael Rosing i forbindelse med konstitueringen har mistet sine poster.

Randi Vestergaard Evaldsen ønsker heller at ikke uddybe, hvordan partiet vil kommer videre herfra.

- Vi er i gang med en proces.

- I hvilken retning peger den proces?

- Det kan jeg ikke sige noget om. på nuværende tidspunkt, siger partiformand Randi Vestergaard Evaldesn.

Michael Rosing selv ønsker ikke at udtale sig om sagen, men henviser til partiformanden.