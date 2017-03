Randi: Godt du trak dig Lars-Emil

Der er endnu ikke afgjort, hvem Siumut indstiller som ny formand for Forfatningskommissionen, efter Siumutveteranen og formanden for Inatsisartut, Lars-Emil Johansen, pludselig trak sit kandidatur i sidste uge.

Demokraterne har som det eneste pari endnu ikke taget stilling til, om de vil deltage i forfatningskommissionens arbejde.

Særlig interesse har naturligvis formandsposten, men medlem af Naalakkersuisut for selvstændighed Suka K. Frederiksen afventer fortsat et udspil fra sit eget parti, Siumut, om hvem der skal afløse 70-årige Lars-Emil Johansen.

- Jeg har ikke hørt om ændringer af Siumuts medlemmer i forfatningskommissionen. Men helt grundlæggende vil jeg heller ikke forholde mig til spørgsmålet om en eventuel ny formand for kommissionen, siger Suka K. Frederiksen.

Lars-Emil Johansen udsendte en pressemeddelelse i sidste uge, hvor han forklarede, at han ikke føler, han kan deltage politisk i forfatningskommissionen, hvis han samtidig skal varetage jobbet som formand for Inatsisartut. Derfor trak han sig.

- Det er godt, Lars-Emil Johansen indså, at posten som formand for Inatsisartut og arbejdet som formand for forfatningskommissionen ikke kan passes på samme tid. Vi har derfor ikke noget imod, at han har trukket sig, siger formanden for Demokraterne Randi Vestergaard Evaldsen.

