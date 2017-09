Randi: - Vi går fortsat ind for personlig frihed

I sidste ende var det hele forgæves.

I løbet af foråret brugte Demokraatit ellers betydelig kræfter på at klinke skårene mellem partiledelsen og Michael Rosing. Men i dag smed det mangeårige medlem så alligevel bomben og meldte sig ud af partiet.

- Vi gjorde, hvad vi kunne. Vi brugte meget krudt og penge på den proces, men nu må vi blot respektere, at Michael Rosing har truffet sin beslutning, siger Demokraternes formand Randi Vestergaard Evaldsen til Sermitsiaq.AG.

- Vi kan kun sige tak for samarbejdet og indsatsen. Han har naturligvis sin frihed til at beslutte, hvor han vil være med eller ikke vil være med.

Mere fokus på kysten

Michael Rosing mener, at partiet på en lang række punkter har svigtet sit idégrundlag. Men den kritik afviser Randi Vestergaard Evaldsen. Hun medgiver dog, at partiet er begyndt at gå andre veje.

- Vi er ved at have oprettet afdelinger hele kysten rundt, og dermed har vi også fået mere fokus på hele kysten end partiet tidligere havde. Så jo, der er da ting, der har ændret sig, siger hun.

To på et halvt år

Det er anden gang inden for et halvt år, at et mangeårigt medlem forlader Demokraatit. I maj var det Poul Hansen, der smækkede med døren.

- Når to medlemmer forlader partiet på kort tid, giver det så anledning til, at du genovervejer din ledelsesstil?

- De må jo selv svare på hvorfor de går, men måske ønsker de ikke at gå med i de nye retninger, siger Randi Vestergaard Evaldsen.

Afviser kritikpunkter

Michael Rosing nævner tre konkrete eksempler på, hvor Demokraterne i hans øjne svigter deres idégrundlag.

Han mener således, at det var en fejl at foreslå en særlig pulje af penge til Tasiilaq uden om finansloven.

- Jeg syntes, at det er mærkeligt ikke at ville se på de alvorlige problemer i Tasiilaq med druk, misbrug og selvmord. Vi mente, at der skulle afsættes en pulje og at man lokalt skulle beslutte, hvordan den skulle bruges, lyder partiformanden svar.

Michael Rosing mener desuden, at støtten til Ilanngaassivik er i strid med Demokratiits kamp for den personlige frihed.

- Vi går fortsat ind for personlig frihed, men vi må også konstatere, at der er en gæld til det offentlige på næsten 1 milliard kroner. Men dem, der selv kan finde ud af at betale, skal ikke gøre det, siger Randi Vestergaard Evaldsen.

Når det gælder en omfordeling af rejekvoten mellem udenskærs- og indenskærsfiskeriet, så mener hun, at der blot er tale om en tilpasning til de virkelige forhold.

Udover Poul Hansen og Michael Rosing har yderligere mindst fire medlemmer ifølge Sermirsiaq.AGs oplysninger forladt partiet i løbe af de seneste måneder.