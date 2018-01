Randi: Forfatnings-kommissionen er en pinlig farce

Demokraternes formand Randi Vestergaard Evaldsen mener, at hastværket med at nedsætte kommissionen nu viser sit sande ansigt, da det er kommet frem, at kommissionen ikke arbejder, fordi ”IA og Siumut ikke kan finde ud af, hvem der i det hele taget må være medlemmer”.

Uenighed om sammensætning

Der henvises til udtalelser fra formanden Vivian Motzfeldt, Siumut.

- Kommissionens arbejde er foreløbig stoppet, da man ikke ved, hvordan kommissionens sammensætning skal være, sagde Vivian Motzfeldt til KNR onsdag.

Problemet er opstået efter at Atassut-medlem Mala Høy Kuko har skiftet parti til Siumut og IA’eren Ane Hansen har søgt orlov for at hellige sig sit borgmesterhverv.

Gensidig mistillid

Ifølge KNR afventer formanden, at Naalakkersuisut afklarer, ”hvem der har ret til at være medlem af kommissionen”.

- Det er pinligt ud over alle grænser, men er vel desværre et meget godt eksempel på, at samarbejdet i koalitionen er dårligt og præget af gensidig mistillid, skriver Demokraternes formand i pressemeddelelse.

Syv millioner til ny bygning

Det falder også Demokraterne for brystet, at koalitionspartierne åbenbart har godkendt en bevilling på syv millioner kroner, der skal bruges på at købe en administrationsbygning til Forfatningskommissionen. En bevilling, som Demokraterne har stemt imod.

- Naalakkersuisut og koalitionspartierne bedes tage sig alvorligt sammen, da den nuværende opførsel i den grad er med til at beskadige politikernes omdømme i befolkningen, hvilket er til skade for os alle, mener Randi Vestergaard Evaldsen.