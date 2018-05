Randi afviser ikke koalition med IA

Walter Turnowsky Torsdag, 03. maj 2018 - 13:04

Demokraternes exit i går betyder ikke, at partiet fuldstændigt afviser at påtage sig et regeringsansvar. Det fastslår partiformand Randi Vestergaard Evaldsen overfor Sermitsiaq.AG.

Lige nu er det dog fortsat Siumut, der sidder for bordenden og forhandler med de øvrige partier.

- Vi afventer, hvad der sker. Siumut forhandler med de andre partier, og det skal de have lov til.

Både Inuit Ataqatigiit, Partii Naleraq, Atassut og Nunatta Qitornai er stadig med i forhandlingerne. Men netop nu afventer Siumut dog en tilbagemelding fra IA om, hvorvidt de er parate til at lave en egentlig koalitionsaftale.

Men skulle det blive et nej, er Demokraterne parat til at tage en forhandling med Inuit Ataqatigiit.

- Vi har ind til videre kun forhandlet med Siumut, så vi kan af gode grunde ikke vide, om vi kan komme igennem med vores krav overfor Inuit Ataqatigiit, siger Randi Vestergaard Evaldsen.

- Er i blevet kontaktet af Inuit Ataqatigiit vedrørende en mulig koalition?

- Nej, der har ingen kontakter været, fastslår Demokraternes formand.