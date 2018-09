RAL's tidligere hovedsæde kan blive turistcenter

redaktionen Tirsdag, 25. september 2018 - 11:32

Der er planer om at etablere et nyt visitorcenter i Nuuk.

Selvstyret oplyser i en pressemeddelelse, at naalakkersuisoq for erhverv Aqqalu Jerimiassen (A) er i dialog med Royal Arctic Line A/S om at overtage rederiets tidligere hovedsæde beliggende i den gamle industrihavn – og anvende dette som den fysiske ramme for hovedstadens nye visitorcenter.

Det præsenterede han ved turistseminaret i Nuuk.

Turistseminaret blev afholdt med Kommuneqarfik Sermersooq.