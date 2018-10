RAL: Brændende platform er slukket

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 05. oktober 2018 - 07:34

I en status til Naalakkersuisoq for Infrastruktur Simon Simonsen oplyser Verner Hammeken, at ”skibene sejler til tiden: 98 procent i august, over 80 procent siden marts, over 90 procent siden april”.

Historisk gode tal

- Dette er absolut gode tal under vore besejlingsforhold, også historisk, understreger RAL-direktøren, der erkender, at godstransporten oplever ”enkelte fejl fra uge til uge, men i et absolut acceptabelt leje: 0,18 procent fejl i containerhåndtering”.

Derudover er antallet af reklamationer igen på et normalt leje, bygdefrekvensen normal og faktureringen sker med historisk lave fakturaændringer.

- Vi vil naturligvis til stadighed forbedre både vores service og forholdet til vore kunder, men vi har ikke en brændende platform, som vi så i 2017, fastslår Verner Hammeken i sin orientering fra august, som Sermitsiaq.AG har fået indsigt i. Orienteringen er for nylig blevet forelagt Naalakkersuisut.

Stort pres på medarbejderne

RAL-direktøren oplyser, at medarbejderne i rederiet har været under stort pres sidste år, og han indrømmer, at selskabets service ”var meget udfordret”.

- Der er meget, vi alle kunne have ønsket, var gået anderledes i omlægningen af vort it-system, som en del af forberedelsen til den nye besejling. Dette har ramt vore kunder, som også har haft en svær periode, skriver Verner Hammeken.

Startskud til ny sejlplan

Han ser frem til, at der nu kun er cirka 11 måneder til, at rederiet får de nye skibe, som bliver startskuddet til det nye besejlingssystem. Det er også planen, at RAL vil deltage i en rundrejse til landets kommuner for at orientere om de nye muligheder, som den kommende sejladsstruktur åbner op for.