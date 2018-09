RAL med tocifret million-underskud: Det gik som forventet

redaktionen Mandag, 24. september 2018 - 16:19

Rederiet Royal Arctic Line har præsenteret et underskud på 54 millioner kroner i halvårsregnskabet for i år.

- Resultatet var lidt bedre end det forventede niveau for perioden, skriver rederiet i en pressemeddelelse.

Fokus på stabilisering

- I 2018 har Royal Arctic Line haft et særligt fokus på at stabilisere de interne forretningsgange for at minimere den effekt en så omfattende omstrukturering nødvendigvis må have på selskabets kunder. 2017 var et særligt udfordrende år for vore kunder og for vore medarbejdere. Derfor er det en glæde at konstatere, at Royal Artic Line i den første halvdel af 2018 har nået alle materielle milepæle for en sund operation. Selskabet fortsætter ind i andet halvår efter den samme plan, uden nogen fundamentale ændringer til strategien, meddeler RAL.

I løbet af de første seks måneder af 2018 har Royal Arctic Line startet processen for en fuldstændig udskiftning og opgradering af selskabets bygdeskibsflåde med bestilling af fire nye bygdeskibe.

- Projektet har opnået en meget stor interesse fra mulige finansielle partnere, som alle har udtrykt stor interesse i at arbejde med det nye Royal Arctic Line, fremhæves det i pressemeddelelsen.

Forventning om overskud

I forbindelse med omlægningen af selskabets strategi har selskabet i samarbejde med bankerne opnået undtagelse fra covenantkrav til og med regnskabsåret 2018. Det forventes, at covenantstrukturen i løbet af efteråret tilpasses Royal Arctic Line’s maritime industri og strategiske værdiskabelsesmodel.

Rederiet forventer stadig for at få overskud i 2018.

- Royal Arctic Line er et selskab med kraftige sæsonudsving hvor omsætningen i andet halvår typisk er over 30 procent højere end i de første seks måneder.

- Selskabet fastholder sine forventninger for 2018 i forhold til hvad der tidligere er blevet kommunikeret. Selskabet forventer således at levere et overskud før skat på mellem 2 og 15 millioner kroner, hvilket er i fuld overensstemmelse med de forventninger som selskabets finansielle partnere opererer med, lyder det fra Royal Arctic Line.