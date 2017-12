RAL sponsorerer bog fra MIO

Royal Arctic Line og Børnerettighedsinstitutionen MIO har i går indgået en aftale om sponsorat af en bog der omhandler det gode familieliv og hvordan man kan sætte grænser i forbindelse med børneopdragelse, det skriver RAL i en pressemeddelelse

Bogen bliver til på baggrund af en analyse som MIO har fået udarbejdet i 2017.

- Jeg er taknemmelig for at Royal Arctic Line ønsker at støtte det gode familieliv. For at vi kan opfylde børnenes rettigheder, kræver det også at vi ved hvordan vi som familie udlever dem. Derfor er det vigtigt at give håndgribelige redskaber til de som har brug for det, siger børnetalsmand, Aviâja Egede Lynge.

Aftalen er på 130.000 kroner til forfatning, illustrationer og tryk af bogen samt fragt af bøgerne.

- Vi har alle et medansvar i det vigtige og nødvendige arbejde i hele Grønland. Som en samfundsansvarlig virksomhed, er det en stor ære at være med til at gøre det muligt for MIO at udgive denne bog, og der er ingen tvivl om at den vil være til stor glæde for samfundet, siger kommunikationschef i RAL, Ann-Britta A. Olsvig.