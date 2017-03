RAL-skibe får grønlandsk flag

Det er planen, at Royal Arctic Lines bygdeskibe i fremtiden skal sejle under grønlandsk flag. Det fortæller rederiets administrerende direktør Verner Hammeken til ShippingWatch.

- Grønlandsk flag betyder, at vi har et socialt ansvar for at hjælpe til med at få bygget uddannelsen op af grønlandske skibsførere. De muligheder er lettere, når vi tager mindre enheder i brug, altså skibe under henholdsvis 3000 og 500 bruttoton. Og de fire nye bygdeskibe, vi bygger nu, bliver optimeret i det henseende, udtaler Verner Hammeken i et interview med ShippingWatch.

På sigt drejer det sig ifølge netmediet om seks af bygdeskibene. Først gælder det de fire nybygninger, der er på vej. Senere er det hensigten, at to af de nye bygdeskibe, der allerede er leveret, skal overgå til grønlandsk flag fra DIS-ordningen.

Det drejer sig om henholdsvis Ivalo Arctica, der blev navngivet i Aasiaat i oktober og Minik Arctica, som blev døbt i Qaqortoq i slutningen af november.