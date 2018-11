RAL-skib skal forsyne Sydpols-forskere

Jesper Hansen Søndag, 25. november 2018 - 08:05

Mary Arctica ligger i øjeblikket i Grønlandshavnen i Aalborg, hvor besætningen er ved at gøre skibet klar til årets sydpolstur.

I begyndelsen af december sejler skibet sydpå mod Antarktis, hvor der skal leveres gods til den norske forskningsstation Troll. Mary Arctica er chartret til opgaven af Norsk Polarinstitutt.

Stolt over opgaven

- Vi har gennem en længere årrække sendt et af vores skibe til Antarktis. Det passer godt ind i grønlandstrafikken, hvor godsmængderne er mindre i vinterhalvåret. Opgaven på Antarktis er vi stolte over at udføre og en opgave, som passer til os og vores erfaring, fortæller senior director Anders Bay Larsen fra Royal Arctic Line.

På den lange tur til sydpolen lægger lægger Mary Arctica til i Capetown i Sydafrika for at skifte besætning.

Forskningsstationen Troll er placeret i Dronning Mauds Land, der er den del af Antarktis, der støder op til det sydlige Atlanterhav. Stationen er på 400 m2 og har plads til 20 mand.

Forskning i tyngdekraft og biodiversitet

På Norsk Polarinstitutt oplyser international direktør Kim Holmén, at sæsonplanen for Troll opererer med forskningsprojekter i sammenhængen mellem is og tyngdekraft. Desuden skal der skiftes batterier på mange af instituttets målestationer i området.

Forskningsstationen Troll ligger i Dronning Mauds Land på Antarktis, 1295 meter og havet og 235 km fra iskanten. Stein Tronstad / Norsk Polarinstitutt

- Foruden forsyninger til Troll medbringer Mary Arctica også materiel, som skal bruges, når Norges nye isbrydende forskningsskib Kronprins Haakon i perioden januar til marts skal forske i krill og biodiversitet i Wedellshavet ud for Dronning Mauds Land, siger Kim Holmén.

Mary Arctica ventes tilbage til Aalborg i begyndelsen af marts.