RAL efter rædselsår: Nu sejler vi til tiden

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 08. juni 2018 - 14:39

I maj havde RAL en regularitet på 95 procent og i april var den over 96 procent med henholdsvis 60 og 51 havneanløb. Dermed lever virksomheden op til sine egne målsætninger, oplyser rederiet.

Stor forskel i regularitet

I indeværende år er man oppe på en regularitet på 80 procent mod 57,5 procent sidste år.

Meldingerne fra det selvstyreejede rederi må vække glæde hos kunderne, der er afhængig af stabile leverancer af gods.

Indførelsen af et nyt it-system har skabt problemer for rederiet igennem flere måneder, hvilket skabte problemer med containerhåndteringen.

Stabil containerhåndtering

– Containerhåndtering har været stabil og mulig godsudlevering især i Nuuk er foran de lovede udleveringstider. Kvaliteten af vores fakturering målt på kreditnota per faktura er ligeledes på et sundt niveau (5% kreditnotaer), oplyser rederiet, der også skriver, at ”med en pålidelighed på den gode side af målet, er vi godt på vej. Godt på vej til at gøre det let at handle med Grønland.

Flere selskaber har i den forgangne uge via årsregnskabsmeddelelser oplyst, at man sidste år tabte penge på grund af de ustabile leverancer, men at disse problemer så ud til at være løst i 2018.