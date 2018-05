RAL ny sponsor for Panam

Redaktionen Mandag, 14. maj 2018 - 10:17

I kølvandet på de tidligere sponsorer er Royal Arctic Line og Panam2018 blevet enig om en sponsoraftale, der bringer stævnets endelig afvikling et godt stykke nærmere. Royal Arctic Lines sponsorudvalget med Ann-Britta Olsvig i spidsen glæder sig over at kunne støtte op om så stor en begivenhed.

- Panam2018 er et af de største sportslige begivenheder vi får i år til Grønland. Et projekt af den størrelse vil vi naturligvis også gerne være en del af, og vores støtte vil dække al form for transport ad søvejen fra og til Aalborg og Nuuk i forbindelse med Panam2018, samt keystraps.

Projektleder for Panam2018 Poul Petersen ser samarbejdet med RAL som endnu en vigtig og essentiel partner.

- De Panamerikanske mesterskaber kræver, at en masse udstyr fra Danmark og Frankrig bliver transporteret med skib, og dette sponsorat er således vigtig og vil dækker en stor del af de planlagte udgifter.

Det er i dagene fra 15.-25. juni, Nuuk skal være vætsby for Panam2018. I den forbindelse kommer det grønlandske A-landshold til at dyste mod lande fra Syd- mellem og Nordamerika i kampen om at kvalificere sig til VM i 2019 i Danmark og Tyskland.