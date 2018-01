RAL kritiserer artikel

‘Royal Arctic Line til Sermitsiaq.AG: Selvfølgelig forbedrer Royal Arctic Line sig løbende!’. Sådan lyder overskriften på en pressemeddelelse, som rederiet har udsendt.

Baggrunden for pressemeddelelsen er en artikel med oversriften ‘RAL's it-problemer langt fra slut’.

Her citeres RALs underdirektør Taitsianguaq Olsen for at sige:

- Med hensyn til de it-mæssige udfordringer arbejder vi stadigvæk intenst med at få forbedret systemet og har i den forbindelse en vigtig opgradering, som vi forventer at rulle ud i marts.

På det tidspunkt fortæller han desuden, at der er planlagt brugerkurser af it-systemet i løbet af 1. kvartal i år.

Nu skriver RAL om opgraderingen og kurserne:

-Selvfølgelig vil Royal Arctic Line bruge lavsæsonen i starten af året på at forbedre sine systemer. Selvfølgelig vil Royal Arctic Line bruge lavsæsonen på yderligere træning og uddannelse. Selvfølgelig vil Royal Arctic Line løbende forbedre sig for at forbedre kundeoplevelsen. Udviklingen af selskabet vil ikke ophøre på noget tidspunkt, ej heller med hensyn til IT systemer. Det tidligere system blev udviklet på i næsten 20 år, så opgraderinger er helt normalt og aldeles nødvendigt.

Og videre hedder det:

- Royal Arctic Line er i en omstilling som sikrer, at fremtidens handelsmuligheder vil være mere åbne end nogensinde før for Grønland. Disse forandringer kræver en del forandringer, også internt i selskabet. I lyset af de udfordringer som nye IT systemer har betydet i 2017 er det klart, at disse ændringer under alle omstændigheder ville tage længere tid, end vi regnede med. Det er der mange grunde til, gode som dårlige. Det vigtige her er, at Royal Arctic Line har næsten et helt års erfaringer at drage nytte af på et tidspunkt, hvor vi kun har 18 måneder til at det nye sejladsmønster forventes at gå i luften. Det havde vi ikke haft, hvis vi ikke var gået igang i 2017.

RAL mener endvidere, at Sermitsiaq.AG lægger naalakkersuisoq for infrastruktur, Erik Jensen ord i munden.

