RAL går til angreb på AG-artikel

Redaktionen Torsdag, 17. maj 2018 - 15:10

En artikel i avisen AG har fået Royal Arctic Lines administrerende direktør Verner Hammeken til tasterne.

Under overskriften: Dementi: Royal Arctic Line har ikke gået tiggergang skriver Verner Hammeken følgende og som Sermitsiaq.AG har valgt at bringe i sin helhed:

”Det fremgår fejlagtigt i Sermitsiaq.ag online avis samt AG den 16. maj 2018 at Royal Arctic Line ”måtte på knæ” og ”måtte gå tiggergang” hos den tyske bank KfW.



Der er ikke nogen, der har gået tiggergang. Forløbet om at ophæve krav til overskud har været udramatisk og med en høj grad af tillid fra den pågældende bank.

Det fremgår også af artiklerne at Royal Arctic Line har bedt om at ”få henstand med sine lån”. Dette er direkte usandt. Der er hverken bedt om, eller været brug for at få henstand med sine lån.

Ligeledes fremgår det af artiklerne, at ”der lå en trussel om at lånet til de nye skibe vil blive kortfristet, og dermed meget dyrere”. Det er heller ikke rigtigt. På intet tidspunkt har der været udtrykt en sådan trussel. Tværtimod.

Det fremgår af den trykte artikel i AG, at statsautoriseret revisor Knud Østergaard mener, at Royal Arctic Line ”ikke har udvist rettidig omhu” fordi man ikke har meddelt bankerne i november, at man ville få et underskud. Det er ren spekulation fra revisorens side. Royal Arctic Line informerede banken allerede den 28. september 2017, og der var enighed om først at gøre noget ved det efter det endelige årsresultat. Royal Arctic Line i kraft af det tillidsfulde samarbejde opnået en waiver gældende for både regnskabsåret 2017 og 2018. Det er derimod rettidig omhu.

Overskrifterne og forsiderne har ikke hold i fakta, og er potentielt skadelige. AG burde have forelagt artiklen inden udgivelse. I Royal Arctic Lines opfattelse er sådanne overskrifter og forsider uden belæg i fakta årsag til unødig uro i samfundet. Man kan få det indtryk at bankerne ikke er med os. Det er de i allerhøjeste grad.”

AG-redaktionens svar

Fakta er, at Royal Arctic Line ikke overholdt lånebetingelserne hos den tyske bank KfW. Dertil var RAL’s resultat for dårligt i 2017, idet banken stiller krav om, at resultatet (EBIT) skal være 1,5 gange renteudgifterne.



Af RAL’s årsrapport side 15 under finansielle risici fremgår klart, at Royal Arctic Lines ledelse i februar 2018 var til møde med KfW om lånet. Der står intet i årsrapporten, at RAL allerede tog kontakt med KfW i september 2017 og informerede om underskuddet. Havde det været relevant, ville det formentlig have fremgået af regnskabet. Derfor er Knud Østergaards kommentar relevant.

I øvrigt kommer Verner Hammeken til orde i artiklen med udtalelsen:

- Vi er et bundsolidt foretagende. Vores banker tror på os og den transformation, vi er i gang med.