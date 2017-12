RAL fremlægger status på planen

- Med denne meddelelse ønsker vi at informere om status på planen, vi udsendte den 10. november 2017, lyder det i en pressemeddelse fra Royal Arctic Line, der er udsendt i dag.

Med denne plan ville rederiet forsøge at genskabe tilliden til kunderne.

Fastholder vinterforsyningen

- Vi fastholder, at på trods af uregelmæssigheder vil vinterforsyningerne i Nordgrønland komme ud. Tømningen af frysehusene i nord sker også efter planen. Vores besejling af kystbyerne vil være genoprettet inden nytår, lyder det fra Royal Arctic Line.

- Vi har haft meget travlt i november og har stadig travlt i december, men vi ser ikke længere de samme flaskehalsproblemer med atlantskibe som før, lyder det videre.

Forsinkelser

Rederiet oplyser, at skibene Naja Arctica og Malik Arctica har været forsinket i 2-3 dage, grundet dårligt vejr.

- Dette gav dog mulighed for ekstra hjælp til vinterforsyning i Upernavik, der dog forsinkede skibet lidt yderligere. Det vigtige er at Malik Arctica 1750 (skibsresjse nummer, red.) vil kunne levere årets sidste forsendelser inden nytår, oplyser RAL.

Malik Arctica vil således ankomme til Nanortalik den 25. december med anløb af Qaqortoq, Narsaq, Paamiut, Sisimiut og Nuuk og Sisimiut inden den 29. december. Aasiaat dækkes af Irena Arctica, ligeledes inden nytår. Sejlplanen genoprettes herefter.

Status

Rederiet fremlægger en række punkter om hvad de har gjort, med hensyn til den plan de har fremlagt:

De to skibe der blev indsat for at levere tomme containere og specialgods udførte opgaven, omend et par dage senere end vi håbede på, og vi betragter situationen med manglende containere som normaliseret.

Tømning af kølehuse i Nordgrønland er også sket i henhold til de bookings vi har fået.

Paller til vintersæsonen vil blive og er blevet distribueret for størstedelens vedkommende.

Indkøring af Nuuk havn pågår og vil fortsætte henover lavsæsonen.

Vi indsatte ekstra mandskab fra kysten og fik stor hjælp fra kolleger i Aalborg til at hjælpe i Aasiaat med håndtering af bygdegodset til vinterforsyningerne.

Royal Arctic Line oplyser, at medarbejderne er i fuld gang med at organisere de sidste vinterforsyninger til Upernavik, Uummannaq distrikterne og Diskobugten.

Sidste leverancer

- De sidste leverancer forventes leveret indenfor de næste par uger. Vi lever i en barsk natur og det er for tidligt at erklære vinterforsyningerne for ovre, men indtil videre holder planerne, også selvom Pajuttaat måtte hjælpe en nødstedt kutter til Ilulissat i søndags, skriver RAL.

Rederiet påpeger, at de har ændret meget i løbet af 2017, 'som en nødvendig del af forberedelserne til nye tider'. Nye systemer, ny havn, ny organisation, nye måder at arbejde på.

Påvirket tilliden

- Mange medarbejdere har måttet yde en ekstraordinær indsats som følge af disse omlægninger. Der er ingen tvivl om, at disse forandringer har påvirket tilliden til Royal Arctic Line’s virke negativt. Det kan vi godt forstå, erkender rederiet.

- Til gengæld kan vi nu sige, at de store systemændringer ligger bag os og ikke foran os. Der er tale om ændringer, som under alle omstændigheder skulle komme. Som det nye Royal Arctic Line vi er, har vi lært en hel del, lyder det fra RAL.

