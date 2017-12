RAL: Ekstraordinær indsats for at forsyne bygder

På grund af flere udfordringer, har Royal Arctic Line haft problemer med at levere gods til Nordgrønlandske bygder.

Royal Arctic Line nævner tre udfordringer, som de har stået med i forbindelse med levering til bygder.

Det er overbooking af skibene, der besejler Uummanaq, Upernavik og Diskobugtens byer og bygder. Bygdeskibet 'Pajuttaat's grundstødning her i efteråret, samt forsinkede atlantskibe, der har været skyld i, at der har været ophobning af gods i Aasiaat og Nuuk.

Samtidigt har der været udfordringer i Aasiaat med ophobning af gods, som skal distribueres ud til byerne og bygderne i Diskobugten, Uummannaq og Upernavik.

Ekstra bygdeskib

- Vi har lige for tiden fokus på at få leveret de sidste vinterforsyninger til Kullorsuaq og Nuussuaq med 'Ivalo Arctica'. Dernæst vil vi indsætte skibet til at sejle gods ud til Upernaviks og Uummannaqs bygder. Vi har derudover 'Johanna Kristina' på vej op til Diskobugten, og vi forventer at den ankommer i starten af næsten uge, hvor den skal assistere med at sejle vinterforsyninger ud til bygderne i Diskobugten, siger underdirektør i Royal Arctic Line, Taitsianguaq Olsen, til Sermitsiaq.AG.

Ekstra ressourcer

- Kan Royal Arctic Line garangtere, at der bliver leveret gods inden jul?

- Vi har indsat ekstra ressourcer i form af skibe og mandskab for at få puklen af gods, som vi har i Aasiaat, distribueret ud til byerne og bygderne i Diskobugten, Uummannaq og Upernavik. For eksempel har vi indsat 'Malik Arctica' til Upernavik, som forventes at ankomme i morgen, torsdag, lyder det fra Taitsianguaq Olsen.

Fredag skrev Sermitsiaq.AG, at der er stor mangel på dagligvarer i nordlige bygder.

KNI's logistikchef Kurt Lauritsen sagde blandt andet, at stort set alle Pilersuisoqs 18 butikker i nord er ramt af leveringsproblemerne, og at Royal Arctic Line har været bagud med at levere til bygderne.

Læs: Stor mangel på dagligvarer i nordlige bygder