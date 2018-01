RAL afviser, at de aflyser anløb i flæng

Afvisningen af kritikken er klokkeklar.

- Royal Arctic Line har ikke aflyst nogle skibsafgange til Reykjavik. Vi gentager: Royal Arctic Line har ikke aflyst nogle skibsafgange til Island, skriver RAL i en pressemeddelelse.

Anløb var ikke planlagt

Udmeldingen kommer som en reaktion på en artikel på Sermitsiaq.AG, hvor bryggeridirektør Nicolai Nissen fra Heca Nuuk kritiserede, at han ikke nåede at få juleøl med i julehandlen i Reykjavik, i følge ham fordi et anløb i Reykjavik blev aflyst på ruten til Aalborg.

Man RAL afviser blankt, at der var planlagt et anløb i Reykjavik på vej til Aalborg. Det var først på vej tilbage, at skibet skulle til den islandske hovedstad.

- Rejsen til Aalborg har nummer 1803 fra Nuuk og den videre rejse fra Aalborg med samme skib har nummer 1806. Det vælger eksportøren at tolke som om at 1803 til Reykjavik var aflyst. Det er ikke tilfældet. 1803 har aldrig været sat til at ankomme til Reykjavik. Der er derfor ikke aflyst nogen rejse til Reykjavik, skriver rederiet i pressemeddelelse.

Forbeholder sig ret til at aflyse

RAL hævder at problemerne opstår, fordi Nicolai Nissen afviser en løsning, som RAL har tilbudt.

- Fordi en eksportør har valgt at ignorere de tilbud der er givet om en transportløsning via Aarhus til Reykjavik, og i stedet søgt at arrangere en booking via en anden speditør, så har eksportøren fået en løsning, der ikke var på højde med de oprindelige ønsker. I stedet blev løsningen, at varerne kunne komme med et skib på en rejse via Aalborg, hedder det.

Sermitsiaq.AG har i forbindelse med den kritiserede artikel været i kontakt med RAL. Dengang oplyste underdirektør underdirektør Taitsiannguaq, at man har lavet en note i sejlplanen, hvor man over for kunderne oplyser, at Reykjavik-anløbet kan aflyses, hvis godsmængderne ikke er store nok. Men nu siger RAL altså at på præcis den afgang var der slet ikke planlagt noget anløb.

Selvom RAL nu fastslår, at de ikke har aflyst nogle afgange til Reykjavik, så forbeholder rederiet sig fortsat retten til at gøre det. I masterfarplanen for 2018 er samtlige de sydgående afgange med anløb i Reykjavik forsynet med en note om, at ‘anløb kun foretages når godsmængden er tilstede’.

LÆS ARTIKLEN SOM RAL KRITISERER: RAL aflyser havneanløb i flæng