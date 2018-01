RAL aflyser havneanløb i flæng

Rederiet erkender åbent, at man på den sydgående rute - Nuuk-Sisimiut-Asiaat-Reykjavik-Aalborg – undlader at anløbe Reykjavik, hvis godsmængderne ikke er store nok. Derimod vil godset først komme frem langt senere, når det næste skib skal nordpå og via den islandske havneby.

Galamatias

- Det er jo galamatias, at man ikke kan regne med at få godset frem, fordi rederiet på grund af mængderne blot kan aflyse et anløb. Hvordan skal man kunne drive en eksportvirksomhed på de vilkår, når det alene ligger i hænderne af rederiet at afgøre dette, siger bryggeridirektør Nicolai Nissen, Heca Nuuk, til Sermitsiaq.AG.

Han understreger, at han på det islandske marked har mistet troværdighed, og er bekymret for, at kundernes tålmodighed snart er opbrugt. Samtidig er det forbundet med ekstra omkostninger at følge op og forsøge at redde markedet.

- Jeg efterlyser ansvar og konkret hjælp til at redde situationen. Det er nu vi kan gøre en forskel, men der er brug for aktivt samarbejde og økonomiske bidrag her og nu, ikke i morgen, siger Nicolai Nissen.

Juleøl strandet

En stor leverance af juleøl, der blev afskibet i november og som skulle anløbe Reykjavik i slutningen af november kom først frem den 22. december, og bryggeridirektøren mistede en stor julehandel. Et tab på mindst 250.000 kroner.

Flere tusinde øl står dermed på et lager i Reykjavik og samler støv.

Note i sejlplanen

Underdirektør Taitsiannguaq Olsen oplyser til Sermitsiaq.AG, at man har lavet en note i sejlplanen, hvor man over for kunderne oplyser, at Reykjavik-anløbet kan aflyses, hvis godsmængderne ikke er store nok.

Royal Arctic Line anløber Reykjavik hver tredje uge i nordgående retning. Og det samme er gældende for den sydgående rute, såfremt der er godsmængder nok.

- Vi informerer bredt, når vi har ændringer i sejlplanen, oplyser Taitsiannguaq Olsen. Med ”bredt” mener han, at informationerne er tilgængelig på rederiets hjemmeside. En speditør oplyser til Sermitsiaq.AG, at man ikke får nogen direkte besked fra rederiet, men at man hele tiden skal tjekke rederiets hjemmeside eller ringe til deres kundeservice.

Læs også: Royal Arctic Line kvæler eksportdrømme

Ugentlig frekvens

- Vi arbejder på at forbedre mulighederne for eksport. Vi indsætter nye og større skibe, som vil åbne op for langt flere muligheder for både eksportører og importører, og vi håber på at kunne få den nye rute oppe at køre senest til sommer næste år eller tidligere, oplyser underdirektøren.

Han oplyser, at den nye rute vil operere med en ugentlig frekvens hele året til omverdenen, herunder også Island.

- Det er det, vi forbereder i disse måneder, oplyser Taitsiannguaq Olsen.

Tillidskrise

Bryggeridirektør Nicolai Nissen har sendt et opråb til politikerne om at tage affære over for rederiet, der skal eksportvirksomhederne ordentlige forhold, så de kan lave holdbare aftaler med kunderne.

Det er ikke lykkedes Sermitsiaq.AG at få Naalakkersuisoq for Infrastruktur Erik Jensen i tale. Erik Jensen har tilbage i oktober forklaret topchefen i RAL, Verner Hammeken, at rederiet skal have genskabt tilliden til sine kunder.