Det rækker måske alligevel i Qaasuitsup Avannarleq

Det blev til en massiv øretæve til Siumut i deres højborg i Qaasuitsup Avannarleq.

Partiet gik fra 61,8 procent til 48,7 procent af stemmerne.

Men selvom partiet ikke længere har et flertal i befolkningen, så ser det alligevel ud til, at de lige præcis får et mandats flertal i den nye kommunalbestyrelse.

Det viser en beregning, som Sermtsiaq.AG har foretaget på baggrund af de afgivne stemmer. Den officielle mandatfordeling foreligger endnu ikke.

Men efter vores beregning får Siumut 8 af 15 pladser, Atassut får 3, IA får 2, Partii Naleraq og Demokraterne får hver et mandat.

Dermed ser det ud til at Palle Jeremiassen kan sætte sig i borgmesterstolen uden støtte fra andre partier - der vil dog være tale om et spinkelt flertal.

Vinderne i Qaasuitsup Avannarleq er Atassut, der går 2,8 procentpoint frem til 16,6 procent, Demokraterne, der går får 3,3 til 6,7 procent og IA, der går fra 14,8 til 16,0 procent.

Partii Naleraq er som bekendt med for første gang og henter imponerende 10, 8 procent, hvilket forklarer en stor del af Siumuts tilbagegang.