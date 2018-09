Radioudstyr driller fortsat i Kangerlussuaq

Walter Turnowsky Fredag, 28. september 2018 - 17:03

Mittarfeqarfiit arbejder stadig på at løse problemet med deres radioudstyr i Kangerlussuaq – indtil det er bragt i orden vil der være begrænsning på flyafgangene til og fra Kangerlussuaq. Det skriver Air Greenland i en pressemeddelelse.

Derfor ændrer Air Greenland foreløbigt deres trafikprogram til og med mandag.

Air Greenlands kundeservicechef, Helle Pedersen, forklarer:

– Der er en timebegrænsning på flyafgange til og fra Kangerlussuaq. Det betyder, at vi må udstrække vores flyprogram over hele dagen for at puslespillet går op. Vi er allerede i gang med at tilrette vores flyprogram til og med mandag.

- Men det betyder, at flere af vores passagerer beklageligvis vil opleve gener med senerlæggelse af deres flyafgange. De berørte passagerer vil modtage ændringer enten på sms eller mail.

- I samme ombæring vil jeg anbefale at hente gratis app’en CheckMyTrip, der er nem anvendelig og giver et godt indblik i ens egen og eventuel medrejsendes booking. CheckMyTrip giver notifikationer på smartphones, hvis der sker ændringer på rejsen.