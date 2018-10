De Radikale: Der skal skrues op for den arktiske indsats

Walter Turnowsky Onsdag, 10. oktober 2018 - 16:44

Arktis er blevet så vigtig, at der skal skrues kraftigt op for indsatsen i det danske udenrigsministerium. Det mener den tidligere udenrigsminister, Martin Lidegaard fra Det Radikale Venstre.

Under Folketingets debat om den arktiske redegørelse sagde han, at han ærgrer sig over, at han i sin tid som udenrigsminister ikke fik styrket ministeriet på det arktiske område.

- Det er på en måde paradoksalt, at et område og et tema, der har så vidtrækkende konsekvenser både i vor tid og for fremtiden, bliver håndteret af så forholdsvis få mennesker, meget dygtige mennesker, bevares, det er ikke for at underkende det arktiske kontor i udenrigsministeriet, men alligevel af meget få mennesker, i betragtning af hvor utrolig store ting vi tumler med, sagde Martin Lidegaard (Rad).

Tage det lidt mere alvorligt

Han mener, at Danmark ikke kommer udenom at styrke indsatsen i Arktis. Det gælder inden for det sikkerhedspolitiske på alt fra søredning over miljøovervågning og til militær tilstedeværelse. Også spørgsmålet om rettighederne til undergrunden under Nordpolen og Polarhavet trænger sig på.

- Det er jo kæmpestore spillere, vi har gang i her.

- Det er et kæmpestort ansvar, der påhviler den eneste nation, det eneste kongerige, som er medlem af både NATO, EU og Arctic Five. Det er der intet andet land i hele verden der er. Måske skulle vi tage det lidt mere alvorligt.

Mere udenrigspolitisk indflydelse til Grønland

Martin Lidegaard understregede, at denne styrkelse for ham ikke handler om at Danmark skal bestemme mere over Grønland.

- Tværtimod handler det om, at hvis man vil facilitere en øget grønlandsk selvbestemmelse, en øget grønlandsk og færøsk mulighed for økonomisk selvbestemmelse og for at begå sig mere, som man har et stort ønske om både på Færøerne og i Grønland, en større udenrigspolitisk uafhængighed, så tror jeg sådan set, at det kræver flere ressourcer i det danske Udenrigsministerium, hvis man skal facilitere den vej.

Det affødte et spørgsmål fra Aleqa Hammond (NQ) om, hvordan man kan sikre en bedre dialog og et bedre samarbejde på det udenrigspolitiske område.

- Jeg (tror), at det i meget vidt omfang handler om at forsøge at opbygge en tillid, som på et tidspunkt er gået fløjten i de forgangne år, lød svaret fra Martin Lidegaard (Rad).

- Jeg kan ikke se andet, end at Danmark, forstået som den sydlige del af kongeriget, har en aktiv interesse i at inddrage grønlænderne og færingerne og dermed også blive klogere og mere kvalificeret på, hvad der kan lade sig gøre og ikke kan lade sig gøre i de områder af kongeriget.