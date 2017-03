Råstofpris til Martin Shalmy

Martin Sandy Shalmi har fået en særlig pris at Naalakkersuisut for firmaet Xploration Services Greenland.

Prisen blev overrakt ved råstofmessen PDAC i Toronto.

Normalt uddeles der en pris til et efterforskningsselskab som 'Prospector and Developer of the Year'.

Men i år går prisen til Xploration Service, der arrangerer en stor del af de praktiske ting for efterforskningsselskaberne. Det går lige fra administrative opgaver over logistik samt opbygning og drift af lejrene og til støtte ved de geologiske undersøgelser.

- Martin er en person, der ikke kender ordene ’give op’, sagde naalakkersuisoq for råstoffer, Múte B. Egede (IA) ved overrækkelsen.

- Han kan tænke nyt, finde nye måder at gøre tingene på og lægger alle sine kræfter i det.

- Det nyder mange godt af, især efterforskningsselskaberne, der får hjælp i felten fra medarbejderne i Xploration Services Greenland.

Prismodtageren selv vil dele æren for prisen med sine partnere og medarbejdere.

- Vi har skabt en grønlandsk virksomhed, der er internationalt konkurrencedygtig på sit felt – ikke bare her i landet, men også i Skandinavien, hvor vi også udfører opgaver. Det er jeg rigtig, rigtig stolt af, siger Martin Sandy Shalmy.