Råstof-investorer vender Grønland ryggen

Canadiske Fraser Institute, et uafhængigt analyseinstitut med fokus på råstof- og minebranchen, har netop publiceret ranglisten over de mest interessante lande at investere i. Og det er bekymrende læsning, set med grønlandske øjne.

I 2013 lå Grønland på en attraktiv syvendeplads. Seneste opgørelse fra slutningen af februar viser, at Grønland er drattet helt ned på en 55. plads i 2016.

Se Fraser Institutes index

- Den negative udvikling i Grønlands omdømme er desværre ikke en nyhed for GE, for vi har længe hørt kritik af rammevilkårene for mineindustrien i Grønland. Men at nedturen på skalaen i Fraser Institute´s analyse er så stor fra 2015 – 2016 er en meget kedelig overraskelse. I målingen indgår en vægtning af forhold omkring beskatning, royalty, arbejdskraftregulering, miljøregler, infrastruktur og industriens generelle opfattelse af det politiske system og lovgivningen, skriver direktør Brian Buus Pedersen fra Grønlands Erhverv (GE) i en pressemeddelelse.

Læs også: Múte B. Egede på råstof-charmeoffensiv

GE-direktøren er sammen med en større delegation i Toronto til den største minekonference af sin art i verden. Naalakkersuisoq for Råstoffer Múte Bourup Egede er også til stede og er i aften vært for Greenland Day, et særligt arrangement for 40 specielt inviterede internationale investorer.

Negative signaler

Det store spørgsmål er, om råstofministeren kan få vendt de negative signaler fra undersøgelsen.

- I en situation, hvor der er tegn på stigende verdensmarkedspriser på råstoffer og dermed også grundlag for øget efterforskningsaktivitet, er det stærkt bekymrende, hvis investeringsklimaet i Grønland ikke matcher de internationale konkurrencevilkår i råstofindustrien. Vi risikerer at gå glip af store gevinster, hvis vi ikke reelt er åbne over for omverdenen og for udenlandske investeringer og tilpasser vilkårene til de lande, vi konkurrerer med. Konkurrencen om kapitalen og kompetencen er hård og Grønland har ingen særlig fortrinsstilling, når alt gøres op som i Fraser Institute´s undersøgelse, fastslår GE-direktøren.

Top 10-listen over de mest interessante investeringsområder er ifølge undersøgelsen følgende:

Saskatchewan

Manitoba

Western Australia

Nevada

Finland

Qevbec

Arizona

Sverige

Irland

Queensland

Fraser Institutet oplyser, at deres undersøgelse blev gennemført fra den 30. august til 18. november 2016.