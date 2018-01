Rådgiver koster Kommuneqarfik Sermersooq millioner

Konsulent Per Bendix fra Bendix Consult i Hillerød har i 2016 og 2017 arbejdet sideløbende for både Kommuneqarfik Sermersooq og Frederikssund Kommune, hvor han har rådgivet om, hvordan man strukturerer, etablerer og finansierer et storstilet byudviklingsprojekt i milliardklassen.

Indtil videre har han selv scoret millioner for den rådgivning, mens der endnu ikke er opført en eneste bolig.

Millionbeløb

I Frederikssund Kommune viser en aktindsigt, som DRP4 har fået, at Bendix Consult i 2016 og 2017 har fået udbetalt 4.560.844,50 kroner for rådgivning om byudviklingsprojektet Vinge.

I samme periode han har fået udbetalt 2.351.497,63 kroner af Kommuneqarfik Sermersooq for rådgivning om byudviklingsprojektet Siorarsiorfik i Nuuk, hvilket fremgår af en aktindsigt, som Sermitsiaq har fået.

Beløbet dækket primært over honorarer til Per Bendix, men dertil også rejseomkostninger, overnatning m.m. for 282.768,76 kroner.

