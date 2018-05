Qinngorput: Kraftig vind blæser yderbeklædning af Igimaq 8

Kathrine Kruse Søndag, 13. maj 2018 - 00:27

(Politiet i Nuuk oplyser natten til søndag klokken 02:00, at faren ved Igimaq-området er overstået, efter at beklædningspladerne, som hang løst fra gavlen i Igimaq 8, er fjernet, red.)

Politiet i Nuuk meddeler natten til søndag, at der er kraftigt blæsevejr i Nuuk, især i Qinngorput området.

Politiet har modtaget flere anmeldelser om, at vinden lige nu er så kraftig, at den blæser yderbeklædning af bebyggelsen Igimaq 8.

- Politiet skal derfor anmode borgerne om at undgå at færdes udendørs i området, ligesom beboerne i området bedes om at blive indendørs, skriver politiet.