Qeqqata Kommunia: Flere deltagere ved kursus for forebyggelse af selvmord

redaktionen Fredag, 30. november 2018 - 14:33

Selvmordsforebyggelseskurset, der hører med under National Strategi for selvmordsforebyggelse i Grønland 2013-2019 som er en del af Inuuneritta II, har haft mange deltagere med fra Qeqqata Kommunia.

Der deltog nemlig over 80 mennesker, meddeler Qeqqata Kommunia i en pressemeddelelse.

- Formålet med kurset er at sprede budskabet ud om at alle har ret til et liv med god kvalitet. Kurset er meget relevant for fagfolk berørt af selvmord, da de får værktøj til at tackle den svære situation, siger sundhedsfaglig konsulent i Selvstyret, Arnârak Patricia Bloch, i pressemeddelelsen.

Psykologmangel

Ved kurset blev deltagerne rustet, til for eksempel samtaler og til at opfatte tegn på selvmordstruende adfærd, og man lærer om henvendelsesmåder til den berørte.

- Det er også meget vigtigt med sådanne kurser, da der er psykologmangel i landet, og man kan opleve at stå med manglende henvendelsesmuligheder eller hjælpemidler. Gennem kurset bliver personalet klædt på til at arbejde med mennesker, der er berørt af selvmord, siger Arnârak Patricia Bloch.

Det oplyses, at kurset også indeholder forståelse af selvmord, tanker og adfærd, lovgivninger, risikovurderinger, øvelser og rollespil, havde en bred faggruppe som deltagere.

Lignende kurser

Kursus for forebyggelse af selvmord blev afholdt først i Sisimiut og dernæst i Maniitsoq i sidste uge med deltagelse fra bygderne.

- Håbet er at der også kommer lignende kurser, så andre også kan få viden og værktøj i det store samfundsmæssige problem, og sprede det ud til så mange som muligt, lyder det fra Arnârak Patricia Bloch.