Walter Turnowsky Torsdag, 01. marts 2018 - 14:04

Når børnetalsmanden er kommet med sine kritiske rejserapporter, så er de ikke altid blevet taget lige godt imod ude i kommunerne. Især ved de første rapporter var reaktionen ofte udpræget defensivt. Anderledes var tonen, da MIO sidste år besøgte Qeqqata Kommunia og i oktober kom med sin rapport. Borgmester Malik Berthelsen (S) udtalte, at han var glad for besøget.



- Børnenes budskaber er meget stærke, vi skal lytte til dem, og arbejde målrettet for, at kommunens børn og unge får den hjælp de har brug for, lød meldingen fra ham.

Hurtig reaktion

Og meget tyder på, at han ikke vil lade det blive ved de flotte ord. Lynhurtigt nedsatte kommunen seks tværfaglige arbejdsgrupper, der har arbejdet med hver deres emne. Temaerne for de enkelte grupper er ”Fysisk og psykisk overgreb”, ”tidlig indsats og forebyggelse”, ”forældreansvar og børneopdragelse”, ”børn med handicap og særlige behov”, ”plejefamilier og anbragte børn” samt ”fritidstilbud og væresteder for børn”.

- Vi kan nu se, hvor vigtigt det er med tværfagligt samarbejde. Det er dejligt at se, hvor engageret medlemmer i grupperne er i deres arbejde for at skabe trygge og gode vilkår for vores børn, og jeg vil gerne rose dem for deres engagement og arbejde, skriver Maklik Berthelsen (S) i en pressemeddelelse.



Ideen er, at grupperne skal bryde med den kommunale kassetænkning, som virkligheden hos børnene og familierne som bekendt ikke indretter sig efter.



Tjekliste i tilfælde af overgreb

Det hele blev så samlet op på en temadag under overskriften "Det gode børneliv i Qeqqata Kommunia”, hvor i alt 65 personer deltog. Der var tale om både politikere og medarbejdere fra Qeqqata Kommunia, repræsentanter fra Mio, foreningen Grønlandske Børn, Handicaptalsmanden, Nakuusaa og andre aktører på børneområdet

Et af de konkrete forslag skal geare kommunen bedre til at reagere på tilfælde af seksuelle overgreb. Forslaget går på, at indføre beredskabsplaner og tjeklister, som tages i brug i tilfælde af misbrug.



På temadagen mødte medarbejderne også virkeligheden i form af indlæg fra blandt andet forældre til børn med handicap, plejefamilier, unge der om barn har været anbragt uden for hjemmet i plejefamilie ligesom man hørte om de gode resultater fra forældrene i de såkaldte familieklasser, som kommunen tog initiativ til allerede for et par år siden.

- Det gjorde et stort indtryk på alle at møde nogle af frontkæmperne på børneområdet. De satte fingrene på nogle ømme punkter, men viste også, hvor langt man kan komme med kærlighed til børnene, siger Hans Frederik Olsen (S), formand for Udvalget for Familie og Sociale forhold.

Resultaterne fra temadagen skal nu indgå i det videre tværfaglige arbejde og omsættes til konkrete initiativer.