Qeqqata Kommunia vil tiltrække flere turister til regionen

Arctic Circle Business og Qeqqata Kommunia har netop afholdt et seminar i Kangerlussuaq med overskriften ‘oplevelsesøkonomi’, der baserer sig på salg af oplevelser til turister.

For ifølge Qeqqata Kommunia og Arctic Circle Business er det vigtigt at skabe et større udvalg af spændende oplevelser i regionen for at kunne tiltrække flere turister til kommunen:

- Jeg er fortrøstningsfuld og glad over, at vi sammen med borgerne, der hver især har kompetencer, kan markedsføre vores kommune ud af til, siger borgmester Malik Berthelsen (S), og han fortsætter:

- Generelt set er der mange potentialer for udvikling af turismen i vores kommune. F.eks. skiing i Maniitsoq, Indlandsisen og nordlyset i Kangerlussuaq, hundeslædeture og fritidsfiskeri i Sisimiut. Selvom turistaktørerne ‘konkurrerer’ mod hinanden, mener jeg, at der er gode muligheder for at tiltrække flere turister, ved at vi i fællesskab markedsfører vores kommune.

Håb om Unesco-optagelse

Jagt- og naturområdet – Aasivissuit – Nipisat, der strækker sig over godt 4.000 kvadratkilometer mellem byerne Kangerlussuaq og Sisimiut, som Qeqqata Kommunia sidste år har søgt om optagelse til Unescos verdensarvliste for kulturminder, skaber også om et håb om øget turisme i regionen:

- Aasivissuit - Nipisat bliver forhåbentligt optaget på UNESCO's verdensarvsliste for kulturminder. Dette vil være med til at tiltrække flere turister til regionen og vi skal skabe rammerne for at aktørerne kan udnytte denne mulighed til fordel for lokalbefolkningen, siger Malik Berthelsen.

På seminaret blev der diskuteret fordele ved at lave klyngesamarbejder indenfor fødevareproducenterne og der var enighed om at fremme grønlandsk madkultur som en oplevelse for turisterne og en øget brug af grønlandsk mad i restaurationerne er et fælles mål.

