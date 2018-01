Tidligere på efteråret udkom MIO’s rapport om udsatte børns forhold i Qeqqata Kommunia. Rapporten beskrev en række meget alvorlige forhold for de udsatte børn.

Qeqqata Kommunia har herefter oprettet seks arbejdsgrupper efter anbefaling fra børnetalsmanden.

En af arbejdsgrupperne, der arbejder med forebyggelse af seksuelle overgreb i by og bygd, holdt mandag aften borgermøde i Sisimiut, hvor forebyggelse af seksuelle overgreb var i centrum.

- Qeqqata Kommunia vil stoppe seksuelle overgreb, det er vores største opgave som voksne at beskytte vores børn, siger Malik Berthelsen (S).

Oplæring af butikspersonale og taxachauffør

Ifølge borgmester Malik Berthelsen (S) deltog alle 40 fremmødte aktivt med ideer til, hvordan de som lokalsamfund kan forebygge seksuelle overgreb mod børn og unge.

- En af butiksmedarbejderne fra Spar ved Brugseni deltog i borgermødet og foreslog, at butikspersonale og taxachauffører kan inddrages og oplæres i at kunne tale med udsatte børn og unge og hvordan de kan anmelde omsorgssvigt til det offentlige, siger Malik Berthelsen (S) til Sermitsiaq.AG.

Ifølge Malik Berthelsen opholder nemlig mange børn og unge i og omkring Spar ved Brugseni i Sisimiut, hvor butikspersonalet og byens taxachauffører ofte er vidne til børn som mistrives.

Befolkningen har underretningspligt

Det blev pointeret, at befolkningen har pligt til anmelde mistanke om utrygge forhold for børn, for eksempel hvis naboerne fester og drikker, og man ved der er børn i hjemmet. Der var forslag om at udvikle teknologiske værktøjer, så børn let kan få akut hjælp.

Kommunen har samlet alle forslag og vil arbejde videre i den nedsatte tværfaglige gruppe som skal fremlægge endelige initiativer for kommunalbestyrelsen den 21. februar 2018, hvor kommunen holder temadag om ‘det gode børneliv i Qeqqata Kommunia’.

