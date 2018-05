Qeqqata Kommunia satser på idrætten

Kathrine Kruse Mandag, 07. maj 2018 - 10:59

Qeqqata Kommunia og Grønlands Idrætsforbund (GIF, red.) er netop blevet enige om en samarbejdsaftale, der skal sikre flere muligheder for at dyrke idræt i daginstitutioner, skoler, plejehjem og på kommunale arbejdspladser.

Det meddeler Qeqqata Kommunia i en pressemeddelelse.

Og i følge kommunen er formålet med aftalen at samle kræfter og inspirere alle i samfundet til et sundere liv.

- Vi har rigtig mange frivillige, der gør et rigtig stort arbejde. Det er vigtigt for os, at vi fortsat arbejder for at dygtiggøre og tiltrække flere frivillige ind i idrætten, siger John Thorsen, der er bestyrelsesmedlem i GIF.

Læs også: Kommunale medarbejdere: Bowling i formiddagspausen

Fokus på sundhed på arbejdspladser

Qeqqata Kommunia oplyser desuden, at fokus på sundhed på arbejdspladser er med i aftalen, og at samarbejdet med GIF skal være med til at inspirere kommunens sundhedsambassadører til at fortsætte det sundhedsfremmende arbejde på de mange kommunale arbejdspladser.

- Ønsket om, at flere vælger en aktiv fritid, og engagerer sig i idrætsforeningerne skal imødekommes ved, at styrke samarbejdet og dialogen på tværs af foreninger, så disse står sammen i stedet for at konkurrere om medlemmer, lyder det fra Qeqqata Kommunia.

Fælles indsats mod misbrug

Udover de idrætsmæssige samarbejdsområder er der mellem Qeqqata Kommunia og GIF aftalt om en fælles indsats overfor misbrug af alkohol og hash, og seksuelle krænkelser og overgreb i foreninger.

- Jeg er begejstret over samarbejdet omkring udviklingen af idræt i kommunen og fokus på, at flere får lyst til at dyrke sport, men særligt glæder det mig, at vi kan samarbejde om at forebygge misbrug af alkohol og hash og stoppe seksuelle krænkelser i foreningerne, siger Malik Berthelsen (S), der er borgmester i Qeqqata Kommunia.

Derudover har kommunen planer om at udvikle et træner/medtrænerforløb om seksuelle krænkelser og overgreb, for at skabe trygge rammer ved sportsaktiviteter og i børns fritid.