Qeqqata Kommunia: Ophæv underholdsbidragsforordning

I Qeqqata Kommunia er man bekymret for de stigende restancer for udbetaling af underholdsbidrag, som en forælder skal betale for at være med til at finansiere udgifterne til barnet efter en skilsmisse.

- Vi kan på det seneste år se, at restancerne til underholdsbidrag er stigende, og hvis der ikke bliver gjort noget ved det, stiger de bare yderligere. Og det er bekymrende, siger borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen, til Sermitsiaq.AG.

Opfordrer til at ophæve forordningen

Ifølge forordningen er kommunerne forpligtet til på forskud at udbetale underholdsbidraget, såfremt den bidragspligtige ikke har betalt. Restancerne til Qeqqata Kommunia beløber sig i dag til 59 millioner kroner, hvilket er en stigning på tre millioner kroner i forhold til året før.

- Derfor opfordrer vi på det kraftigste til, at Inatsisartut arbejder for at ophæve den gældende forordning, da restancerne vil fortsætte med at blive høje, hvis lovgivningen ikke ophæves, det skiver borgmester i Qeqqata Kommunia, Malik Berthelsen (S), i et åbent brev til Naalakkersuisut på vegne af kommunalbestyrelsen.

Borgerne har selv et ansvar

Kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia understreger i brevet, at de ikke vil blande sig direkte i borgernes liv, men påpeger at borgerne har også ansvar.

- Dog mener vi fra kommunens side, at borgerne selv har ansvaret for deres egne handlinger, for eksempel uønsket graviditet og når de vælger at går fra deres partner.

Kan ikke få pengene tilbage

- Har kommunen ikke selv et ansvar, for at kræve betaling for restancerne?

- Selvfølgelig har vi et ansvar, for at få betalt restancerne. Men når borgerne ikke råd til at betale eller har en dårlig betalingsevne, så kan vi ikke få hovedparten af pengene tilbage. Det ville være bedst for os allesammen, at ophæve denne forordning, siger Malik Berthelsen.

Kunne bruges til borgernes behov

Kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia mener, at de knap 60 millioner kroner, der bliver brugt til underholdsbidrag kunne gøre gavn andre steder.

- 59 millioner kroner er rigtig mange penge, som vi ellers kan bruge til at imødekomme borgernes behov, såsom byggeri af dagsinstitutioner, boliger eller børne- og unge foranstaltninger, lyder det fra kommunalbestyrelsen.

