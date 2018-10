Qeqqata Kommunia ønsker fortsat 2810 meter landingsbane i Kangerlussuaq

redaktionen Onsdag, 24. oktober 2018 - 11:19

Naalakkersuisoq for infrastruktur Simon Simonsen (S) var i Kangerlussuaq mandag for at holde møde bygdebestyrelsen i Kangerlussuaq, Qeqqata kommunes borgmester Malik Berthelsen samt beboerne i Kangerlussuaq.

Her orienterede han om beslutningsprocessen i Inatsisartut med lufthavnspakken og for at drøfte, hvordan der i fællesskab kan skabes en bæredygtig fremtid for bygden, skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

2810 meter istedet for 1500 meter

Borgmester i Qeqqata Kommunia Malik Berthelsen er glad for, at Simon Simonsen har formået at tage til Kangerlussuaq for at se med egne øjne, hvilke muligheder, der findes i Kangerlussuaq.

- Jeg tilfreds ligeledes med, at Naalakkersuisut ønsker at bibeholde landingsbanen på minimum 1.500 meter, i stedet for at omdanne landingsbanen til en heliport, men jeg skal gøre opmærksom på, at vi selv ønsker, at landingsbanen fortsat skal være på 2810 meter, siger Malik Berthelsen i pressemeddelelsen.

Ventetid

Naalakkersuisoq Simon Simonsen svarer således:

- Jeg har stor forståelse for, at bygdens beboere er frustreret over den lange beslutningsproces. Men ventetiden vil forhåbentlig stoppe, når lufthavnspakken bliver vedtaget, og vi i fællesskab kan få en konstruktiv dialog om Kangerlussuaqs fremtid i den nedsatte arbejdsgruppe.

Forslag til lufthavnspakken vil blive behandlet under denne Inatsisartuts efterårssamling, hvor der blandt andet skal tage stilling til længere landingsbaner i Nuuk og Ilulissat.