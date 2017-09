Qeqqata Kommunia vil fremme sundheden på arbejdspladsen

For at fremme sundheden på arbejdspladsen har ansatte på Qeqqata Kommunia gennemført en sundhedsambassadøruddannelse.

Uddannelsen, som arrangeres af CSR Greenland i samarbejde med Departement for Sundhed og Grønlands Idrætsforbund, er ellers planlagt til at køre i 2018 for nord, da det først vil køre den i år i Nuuk.

Men Qeqqata Kommunia har ønsket at forløbet rykkes til i år, da sundhed er et vigtigt emne med den nye Kommunalbestyrelse og koalitionsaftalen.

- Det er derfor glædeligt at der i Qeqqata Kommunia kunne have 19 deltagere, der fordeler sig fra alderdomshjemmene, skoler, dagsinstitutioner og administrationen, som derved vil kunne bidrage med deres nye viden om sundhed i arbejdspladsen og sundhedstiltag i det daglige blandt kollegaer og familiemedlemmer, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

- For den allerstørste gave, vi har, er vores helbred. Vi kan desværre se en negativ retning for vores skolebørn, der lever mere og mere usundt, og derfor er jeg glad over, at initiativer som sundhedsambassadører er blevet til, siger borgmester i kommunen, Malik Berthelsen.

Kurset foregik på kulturhuset Taseralik i Sisimiut, har deltagere fra hele Qeqqata Kommunia.

Kommunalt ansatte fra dagsinstitutioner, skoler og fra selve kommunen i både Sisimiut, Maniitsoq og bygderne er med til den to dage lange kursus.