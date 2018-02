Qeqqata frygter økonomisk lussing med nye lufthavne

Det bliver dyrt for Qeqqata Kommunia, hvis Kangerlussuaq nedgraderes som lufthavn, som følge af den nye lufthavnsstruktur. Det fremgår af en orientering, som administrationen fremlægger for kommunalbestyrelsen på det kommende møde på torsdag.

- De indirekte økonomiske konsekvenser for Qeqqata Kommunia ved en ny lufthavnsstruktur kan blive enorme. Turismen i Kangerlussuaq er landets største eller næststørste, hedder det i orienteringen.

- Desuden er forbindelsen til Sisimiut for vandrere om sommeren via Arctic Circle Trail eller om vinteren på hundeslæde, snescooter, langrend og fatbike afgørende for Sisimiuts turisme.

Dyrere beflyvning

Ud over konsekvenserne for turismen, så frygter administrationen også, at det bliver både dyrere og mere besværligt at flyve til kommunen. De baserer dette på en udmelding fra Air Greenland i 2015.

- Air Greenland gjorde opmærksom på, at uden en lang og sikker lufthavn mellem Nuuk og Ilulissat, altså Kangerlussuaq, så vil beflyvningen af lufthavnene i regionen blive dyrere, hedder det i notatet.

- Air Greenland anså det endvidere sandsynligt, at Paamiut og Maniitsoq skulle opereres på nye servicekontrakter, mens Sisimiut i de fleste scenarier vil få øget rejsetid.

- Air Greenland har gentaget denne konklusion igen i 2018.

Kritisk overfor analyse

Kommunen har ikke stor tillid til den samfundsøkonomiske analyse af de tre nye lufthaven, som Selvstyret har sat i gang.

- Selvstyret er i gang med at udarbejde samfundsøkonomiske analyser af den ændrede lufthavnsstruktur, men da det sker efter beslutningen er taget, så synes arbejdet fokuseret på at vise, at beslutningen var rigtig.

- Det er dog bemærkelsesværdigt, at Kaalallit Airports A/S ikke har undersøgt scenarier, hvor Kangerlussuaq landingsbane eksisterer. Det synes i direkte modstrid med Naalakkersuisuts udmeldinger om Kangerlussuaq og i modstrid med arbejdsgruppen for Kangerlussuaqs fremtids arbejde, hedder det videre i notatet.