Qeqertalik melder sig ud af KANUKOKA

Det blev i dag tirsdag besluttet af overgangsudvalget med Ane Hansen (IA) siddende for bordenden i kommunekontoret i Aasiaat.

Sparer millionbeløb

På den måde sparer den nye kommune 1,365 millioner kroner årligt i kontingent til foreningen. Beløbet er opgjort efter, hvor mange borgere der er i kommunen.

Den kommende borgmester for kommunen Ane Hansen (IA) har tidligere kritiseret kommuneforeningen for ikke at have hjulpet den kommende kommune i de vanskelige forhandlinger og forberedelser til delingen af den eksisterende kommune i overgangsperioden.

I stedet har Kommune Qeqertalik fået hjælp fra den anden IA-styrede kommune: Kommuneqarfik Sermersooq, hvor IA-borgmesteren hedder Asii Chemnitz Narup.

Svækkelse

Formanden for KANUKOKA, Simon Simonsen, udsendte tidligere tirsdag en pressemeddelelse, hvor han ikke lægger skjul på, at det vil være en svækkelse, hvis Qeqertalik melder sig ud.

- KANUKOKA finder det meget bekymrende for kommunernes fremtid, hvis samarbejdet mellem kommunerne fremover skal være styret af politiske hensyn, der ikke tager udgangspunkt i lokalsamfundenes forskelle og behov. Det lægger i den grad op til en svækkelse af kommunerne, hvor selvstyret får endnu mere magt til at styre de lokale forhold i landet, skriver Simon Simonsen.