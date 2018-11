Qassiarsuk får rent drikkevand

Redaktionen Onsdag, 21. november 2018 - 13:51

Dermed betyder det, at den fem år lange kogepåbud i Qassiarsuk er ophævet, det oplyser Nukissiorfiit i en pressemeddelelse.

Nyt vandværk

Nukissiorfiit har taget et nyt vandværk i Qassiarsuk i brug, og vandprøver har vist, at kvaliteten af vandet er forbedret. Derfor har Landslægeembedet og Departementet for Natur, Miljø og Forskning ophævet kogeanbefalingen i Qassiarsuk.

Det nye vandværk i Qassiarsuk er det første af en række standardiserede vandværker, som Nukissiorfiit vil stille op i de kommende år. Forventningen er, at de nye standardvandværker kan være med til at højne drikkevandskvaliteten i mange bygder. Erfaringer fra montering og drift af standardvandværket i Qassiarsuk skal nu bruges andre steder i landet, lyder det videre i pressemeddelelsen.

- Vi er glade for at kunne give erfaringer fra Qassiarsuk videre til andre bygder i landet, men først og fremmest er vi glade for, at vores kunder i Qassiarsuk nu får lettere adgang til drikkevand, siger Nukissiorfiits driftschef i Qaqortoq, Lars Hoffmeyer.