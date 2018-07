Qasigiannguit: Udbedring af atlantkajen på vej

Redaktionen Torsdag, 19. juli 2018 - 10:50

En stor del af atlantkajen er Qasigiannguit er forefaldet.

Og det bekymrer kommunalbestyrelsesmedlemmet i Kommune Qeqertalik Kristian Jeremiassen fra Inuit Ataqatigiit.

- Atlantkajen i Qasigiannguit er ikke blevet udbedret i op til måske tre år nu. En del af kajen af faldet sammen, og vi er nået hertil uden at den stadig bliver udbedret. Det virker som om, at den bare skal være sådan for altid, skriver Kristian Jeremiassen.

Ingen bød på opgaven i 2016

Selvstyret svarer i en mail til Sermitsiaq.AG, at Selvstyret har igangsat arbejdet med at udbedre atlantkajen i Qasigiannguit.

- Herunder montering af ny hammer, montering af pullerter, udretning af spunsvæg, montering af håndbøjler, skriver Departementet for infrastruktur.

Videre forklarer Departementet for infrastruktur, at Selvstyret har måttet udskyde opgaven med udbedringen af atlantkajen i Qasigiannguit i et år, da ingen entreprenører bød på opgaven i 2016.

- Renoveringen af anlæggene i Diskobugten er nu i gang. Arbejdet blev påbegyndt i 2017 og vil efter planen være færdigt i løbet af 2018.

Selvstyret oplyser desuden, at der er afsat 27,7 mio. kroner til vedligehold af havne og kajanlæg på finansloven 2018. Midler som primært dækker løbende vedligehold af eksisterende anlæg.