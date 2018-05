Qasigiannguit: Endelig udsigt til isbrydning - dog først i næste uge

Kathrine Kruse Onsdag, 09. maj 2018 - 14:28

Som Sermitsiaq.AG omtalte lørdag i sidste uge, så blokerer havisen ud for Qasigiannguit jollefiskernes muligheder for at kunne komme ud til havet og fiske. Det samme er tilfældet for større fiskefartøjer, der vil sejle ind til Qasigiannguit.

Det fik kommunalbestyrelsesmedlem i Kommune Qeqertalik, Inuit Ataqatigiits Kristian Jeremiassen, til at anmode Arktisk Kommando om at sejle til Qasigiannguit og bryde havisen ved byen, så erhvervsfiskeriet kan komme i gang.

Udsigt til isbrydning

I et svar til Kommune Qeqertalik oplyser Arktisk Kommando, at Arktisk Kommando på nuværende tidspunkt ikke har en enhed i Disko-området på grund af løsning af andre opgaver.

I svaret til Kommune Qeqertalik oplyser Arktisk Kommando, at de forventer at de vil have en enhed i området i slutningen af næste uge, hvor isbrydningen vil indgå i disponeringen.

- Dog vil brydningen af isen være afhængig af gunstige vejrforhold, hvorfor opgaven kan blive udsat samt være afhængig af isens tykkelse og beskaffenhed, lyder svaret fra Arktisk Kommando.

Opfordring om lokal koordinering

Arktisk Kommando understreger dog i sit svar til Kommune Qeqertalik, at Arktisk Kommando har behov for, at anmodninger om støtte til lokalsamfundene bliver koordineret af den stedlige myndighed. Eksempelvis fra teknisk forvaltning i kommunen eller bygdefogeden.

- Behovet for den lokale koordinering skyldes at det tidligere, ved flere lejligheder, har vist sig at der har været modsatrettede interesser i lokalområdet, lyder forklaringen fra Arktisk Kommando.

Forsvarets, og hermed også Arktisk Kommandos, støtte til lokalsamfundene sker uden omkostninger for det grønlandske samfund.